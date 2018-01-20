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الحلويات في المدبح ..60 سنة كبدة وكرشة من إيد "سكينة".. وأمنيتها امتلاك بوتاجاز

السبت 20/يناير/2018 - 11:41 م
صدى البلد
نهى حمدي
الجميع يلقى عليها السلام بمجرد إن تطأ قدمها المدبح، فالجزارون والبائعون وأصحاب الطاولات وحتى الزبائن الدائمين يعرفونها حق المعرفة، تمشي ترد التحية بظهر محني من ثقل الحياة وأعبائها، تسيير ببطء حتى تصل إلى طاولتها الصغيرة وتجلس على كرسيها الحديدي المتهالك.

تلتقط أنفاسها بعد عناء المسافة الصغيرة التي ترجلتها فقد أجهد الزمن جسدها الشائخ، فـ 80 عامًا من العمر كافية لانهاك جسد "سكينة" السيدة التي عاشت أكثر من ثلاثة أرباع عمرها داخل المدبح.

« أنا هنا من سنين كتير معدتهاش ولا أقدر أعدها من ساعة ما كنت صبية واتجوزت وأنا وجوزي كنا بنقعد سوا نبيع هنا وهو مات وأنا فضلت مكملة الطريق" هكذا بدأت الحديث معنا.

تفرغ محتويات الكيس الأسود من فتات الكبدة لتضعهم أمامها حتى يأتي صاحب النصيب الذي سيحملهم ويترك لها الجنيهات القليلة وقد لا يأتي "الله اللي بيرزق حالنا نبيع يوم اه ويوم لا على حسب، بفرش شوية الكبده واستنى وأنا ونصيبي، يا يتباعوا يا إما أرميهم للكلاب في الشارع وتروح فلوسي على الأرض".

تهش عن وجهها الذي امتلأ بخطوط تجاعيد الزمن بعضا من الذباب وتخرج من أوجاعها التي عانت منها وتضيف "المدبح مبقاش المدبح مفيش بيع ولا شراء راح فين المدبح بتاع زمان، عمري ما كنت أرجع بكبده، ايه اللي حصل مش عارفة الغلا أكلنا من كل حتة".

رحل الزوج و تركها تعافر وتعاني، تحمل نفسها كل يوم مع أول خيوط النهار وتلقي بنفسها بأول سيارة نقل تغادر حياها الجيارة إلى منطقة البساتين حيث مكان رزقها بالمدبح، رحلة طويلة لا تغيب عنها يومًا حتى تكسب حفنة قليلة من الجنيهات " ببيع الكيلو بـ 20 جنيه أو 15 اللي يجيبه الزبون بس ابيع عشان أرجع لعيالي بأي حاجة".

أحلامها تتلخص في طبخة نظيفة على "بوتاجاز" ولقمة عيش تكفي الأفواه المفتوحة "أنا نفسي في بوتاجاز.. عمري كله قضيته على باجور، وهب في وش اتنين من ولادي وعايشين بعاهة"تتمنى ان تحصل على هذا الطلب البسيط، فقد وصل بها الحال في أن تترك عنوانها لكل من يريد أن يمد يد المساعدة لها ببوتاجاز.

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