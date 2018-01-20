الاتصالات: 7 مناطق تكنولوجية وطرح الجيل الخامس أبرز ملامح خطة 2022

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح الخطة المستقبلية للقطاع حتى عام 2022 التي تضمنت طرح تراخيص الجيل الخامس على الشركات المحلية والعالمية، وزيادة المناطق التكنولوجية إلى 7 مناطق موزعة على جميع محافظات الجمهورية.



وأكدت الوزارة - وفقا لما ورد في ملخص جهود وإنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2014 - 2018) ضمن السلسلة الصادرة بعنوان (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) التي استعرضت أداء الوزارات المختلفة على هامش مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتمت فعالياته أمس - أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن إنشاء معامل وطنية لاعتماد الأنظمة والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الجهات الحيوية وفي البنية التحتية، والانتهاء من تطوير 1500 مكتب بريد وزيادة عدد مراكز الخدمات التكنولوجية المتكاملة إلى أكثر من 250 مركزا.



وأفاد ملخص الوزارة الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن قطاع الاتصالات حقق نموا نسبته 12.5% خلال العام المالي 2016 / 2017 ، مقارنة بنحو 4.8% في العام المالي 2013 / 2014، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 67.4 مليار جنيه في العام المالي 2017 / 2018، وأنه تم إنشاء أكثر من 2500 محطة محمول بتكلفة تزيد عن 7 مليارات دولار، كما الانتهاء من تغطية أكثر من 2500 كم لعدد 76 طريقا جديدا من شبكة الطرق القومية بخدمات التليفون المحمول، كما تم تمويل تغطية 32 ألف فدان من مشروع المليون ونصف مليون فدان بتكلفة 24.5 مليون جنيه تقريبا، وتغطية المناطق النائية بسيناء والصحراء الغربية والشرقية بتكلفة نصف مليار جنيه.



وذكر الملخص أن الشركة المصرية للاتصالات تحولت من مجرد مقدم لخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات، كما ارتفع سعر سهم المصرية للاتصالات من 6 جنيهات للسهم بنهاية 2015 إلى 13.5 جنيه للسهم في أكتوبر 2017.



وأوضح أنه تم توريد مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي، و10 مليارات جنيه لخزينة الدولة نتيجة طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الأرضي الافتراضي على شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات.



وأشار إلى أن البريد المصري تحول من تحقيق خسائر سنوية بملايين الجنيهات إلى تحقيق فائض يتخطى 4 مليارات جنيه في العام المالي 2016 / 2017، كما ارتفع عدد مكاتب البريد إلى أكثر من 4 آلاف مكتب وتم تشغيل 5 مراكز للخدمات التكنولوجية المتكاملة.



وأكد أنه تم تشغيل 4 مناطق تكنولوجية متكاملة في برج العرب الجديدة والسادات وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط الجديدة نسبة 100%، وتوفر الأربع مناطق نحو 12 ألف فرصة عمل تصل إلى 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.



وأوضح الملخص أن أعداد مشتركي الهاتف المحمول تطورت من 95 مليون مشترك في عام 2014 ليصل إلى 113.47 مليون مشترك في عام 2017، بينما بلغ مستخدمو الإنترنت 44.6 مليون مستخدم في يناير 2018 مقابل 29 مليون مستخدم في 2014، كما بلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1611 شركة في مايو 2017 منهم 77 شركة أجنبية بإجمالي عدد عاملين يتجاوز 150 ألف عامل، كما ارتفع عدد شركات الاستثمارات الأجنبية في مجال التعهيد من 17 إلى 25 شركة عام 2017، ومن المتوقع زيادتها إلى 32 شركة بنهاية يونيو 2018، بإجمالي عدد عاملين 23 ألف عامل وبإجمالي عوائد تصدير تتجاوز 549 مليون دولار.



وفقا للملخص سجل عدد الشركات المصرية المستفيدة من برنامج دعم الصادرات 108 شركات بإجمالي عدد عاملين 11.3 ألف عامل، فيما بلغ إيرادات تلك الشركات من التصدير ما يتجاوز 917 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في يونيو 2018، إلى مليار جنيه بعد زيادة عدد الشركات المشاركة إلى 118 شركة.



وأوضح الملخص أنه من بين الإنجازات، إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية مثل بوابة هيئة الاستثمار وبوابة جهاز التنظيم والإدارة، وبوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف المحتوى الرقمي الحكومي وتسهيل التواصل مع المواطنين، كما تم إصدار قرار بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتبع مجلس الوزراء، إضافة إلى افتتاح أول مصنع للإلكترونيات مصري بنسبة مكون محلي 45% تزيد تدريجيا.