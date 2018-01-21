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اقتصاد

البنك الدولي: قدمنا إطارا لمساعدة الدول النامية على تقوية اقتصادياتها

الأحد 21/يناير/2018 - 12:01 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
محمد يحيي
قال البنك الدولي، إن هناك اطارا قدمته مجموعة البنك، لمساعدة الدول النامية في التصدي لتحدياتها الاقتصادية الراهنة في ظل اقتصاد عالمي متنامي ويتزايد ترابطه، بالتزامن مع اجراءات رفع نسب الاستثمار والتجارة وأسعار السلع عالميا.

وذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك علي هامش المنتدي الوزاري المشترك مع صندوق النقد الدولي بواشنطن، بمشاركة 189 دولة تحت عنوان "دعوة إلى العمل والاستثمار من أجل المستقبل" أن التنسيق والشراكة بين المؤسسات المالية يزيد من حجم الاستفادة من الموارد التمويلية لتحقيق نمو مستدام وشامل بما ينعكس على العنصر البشري في النهاية.

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