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احذر تناول "الموز" فى هذه الأوقات

السبت 20/يناير/2018 - 11:36 م
صدى البلد
علا احمد
كثير منا يتناول أطعمة مختلفة فى أوقات مختلفة ولا يعلم معظمنا أن هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها فى أوقات معينة.

وجاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، أن "هناك مجموعة من الأطعمة التى يحتاج تناولها الى أوقات معينة، على سبيل المثال الموز لا يجب تناوله فى الليل كونه يحتاج إلى إنزيمات معينة للهضم، وكذلك الليمون لا يفضل تناوله على معدة خاوية".

وبحسب ما جاء فى الموقع، لا يجب تناول الفاكهة عقب الأكل مباشرة لانها تسبب الإصابة بعسر الهضم، إضافة إلى ذلك تناول الخيار ليلا يسبب الإصابة بآلام فى المعدة، وكذلك الطماطم لا يفضل تناولها فى الصباح الباكر.

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