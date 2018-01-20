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برلمان

قوى سياسية تعلن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

السبت 20/يناير/2018 - 11:27 م
صدى البلد
كتب: معتز الخصوصى
أعلنت مجموعة من القوى السياسية العامة، اليوم السبت، تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف هدفها الأسمى هو مساندة الدولة فى وأد الفتنة واستئصال آفة التطرف من مجمعاتنا المسالمة.

وأخرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وثيقة تشمل أهم المبادئ التى سيجرى العمل عليها، وكان أبرزها تشكيل جبهة شعبية من أبناء الأمة تساند الدولة والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف باعتبار محاربة الإرهاب هدف تصبو إليه الأمة جمعاء.

ومن أهم محاور الوثيقة أيضا فصل التراث المغلوط بمفاهيمه عن صحيح الدين الإسلامى، ومنع استخدام الشعارات الدينية فى السياسة العامة وكذلك منع التفرقة بين المواطنين على أساس الدين.

وتضم اللجنة لفيفاً من الشخصيات العامة، أمثال المفكر الإسلامى ثروت الخرباوى رئيس مجلس الحكماء بحزب المحافظين ومنسق عام اللجنة، والمستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين للشئون القانونية والتشريعية، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور هالة أحمد فؤاد أستاذ الفلسفة، والفيلسوف الدكتور مراد وهبة، والدكتورة هدى درويش أستاذ الأديان والناقد الدكتور يسرى عبد الله، والكاتبة والمفكرة ضحى العاصى، وهانى الحسينى القيادى بحزب التجمع، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش، إلى جانب مشاركة أحزاب ممثلة فى البرلمان وآخرين.
قوى سياسية تعلن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

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