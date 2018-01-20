قوى سياسية تعلن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

أعلنت مجموعة من القوى السياسية العامة، اليوم السبت، تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف هدفها الأسمى هو مساندة الدولة فى وأد الفتنة واستئصال آفة التطرف من مجمعاتنا المسالمة.





وأخرجت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وثيقة تشمل أهم المبادئ التى سيجرى العمل عليها، وكان أبرزها تشكيل جبهة شعبية من أبناء الأمة تساند الدولة والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف باعتبار محاربة الإرهاب هدف تصبو إليه الأمة جمعاء.





ومن أهم محاور الوثيقة أيضا فصل التراث المغلوط بمفاهيمه عن صحيح الدين الإسلامى، ومنع استخدام الشعارات الدينية فى السياسة العامة وكذلك منع التفرقة بين المواطنين على أساس الدين.



