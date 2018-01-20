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حسب الله: «حكاية وطن» استمرار لسياسة السيسي القائمة على مصارحة الشعب.. فيديو

السبت 20/يناير/2018 - 11:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن مؤتمر "حكاية وطن" استمرار لنهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري، وإن السيسي أوضح للشعب كل الإنجازات بالأرقام.

وأضاف "حسب الله" في حواره في برنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الفترة الأولى لحكم الرئيس السيسي كان بها تحديان هما "الأمن والاقتصاد"، ونحن قدمنا نموذجًا فريدًا في مواجهة تلك التحديات، مؤكدًا أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب بصورة مباشرة، والرئيس السيسي ذهب للمشكلات الاقتصادية بشكل مباشر دون خوف على شعبيته.

وتابع: "القرارات الاقتصادية التي اتخذها السيسي على رأسها رفع أسعار البنزين وتعويم الجنيه، ساهمت في حل الأزمات، والسيسي راهن على الشعب المصري وقدرته على التحمل وإيمانه بما يتخذه من قرارات".

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