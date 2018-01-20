افتتاح مكتب سجل مدني بمدينة حلايب بالبحر الأحمر

أعلن ممدوح عمارة عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، عن افتتاح مكتب سجل المدنى بمدينه حلايب بصفة رسمية اليوم السبت، لتقديم الخدمات لأهالى مدينة حلايب.



وأضاف نائب دائرة حلايب وشلاتين، فى بيان اليوم، أن «حضر الافتتاح مشايخ حلايب وشلاتين، والعقيد بشر محمود مدير إدارة الأحوال المدنية بالبحر الأحمر، والقيادات الأمنية بالمنطقة وعدد من الأهالى».



وأضاف "عمارة"، أن على الأهالى الراغبين فى استخراج الأوراق الثبوتية التوجه لمكتب السجل المدنى بدأ من اليوم لأستخراجها بدلا من المشقة والسفر للشلاتين.