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غدًا.. انطلاق الدورة الـ 14 لندوة وزراء خارجية حوار غرب المتوسط بالجزائر

السبت 20/يناير/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أ ش أ
تنطلق غدا الأحد بالعاصمة الجزائرية الدورة الـ14 لندوة وزراء خارجية حوار غرب المتوسط (5+5) تحت شعار "المتوسط الغربي: تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة"، بحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وتضمن "أن هذا الحوار سيحضره أيضا وزراء خارجية بلدان الحوار 5+5 لغرب المتوسط ويترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان".

وأوضح البيان أن الجزائر تحتضن الاجتماع للمرة الثانية، وسبق أن عقد في وهران عام 2005، مشيرًا إلى أن تأكيد الجزائر - خلال الحوار - علي العمل في إطار سياسة المتوسط لصالح إرساء فضاء أورومتوسطي للسلام والاستقرار".

وأضاف البيان أن الاجتماع "فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية؛ لاسيما المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والهجرة، وسيتوج ببيان الجزائر الوزاري 5+5".

وتابع البيان أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، سيجري - على هامش الندوة - لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في الحوار تضم كل من (الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس).

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