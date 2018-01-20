محادثات بين مسئولين يابانيين وأمريكيين في طوكيو الأربعاء المقبل

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، أنه من المقرر أن تُعقد محادثات الأربعاء المقبل بين مسئولين يابانيين وأمريكيين في طوكيو لتناول المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة.



وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى أن الاجتماعات ستتطرق إلى القضايا العالقة بين البلدين قبل انطلاق جولة ثالثة من الحوار الاقتصادي الثنائي.



وكانت جولة المحادثات الثانية عُقدت بين كل من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ونائب رئيس الوزراء الياباني تارو اسو، في أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق خلالها على التعاون المشترك في مجال تنمية البنى التحتية في الولايات المتحدة وصادرات الغاز الطبيعي منها.