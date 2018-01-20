الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الإرهاب لشخص عثر في منزله على مواد لصناعة المتفجرات

وجه الادعاء الفرنسي، تهمة الانتماء لمجموعة إرهابية لأحد الأشخاص بايع داعش في تسجيل فيديو، وعثر في منزله على مواد تدخل في صناعة المتفجرات.



وذكر مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت أن الشخص الذي تم القبض عليه (33 عاما) - الذي يشتبه بتحضيره هجوما إرهابيا- غير معروف لدى الأجهزة الأمنية، واُعتقل الثلاثاء الماضي في منطقة "نيم" جنوبي فرنسا من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية).



وأضاف أنه لم يتم تحديد الأماكن التي شكلت أهدافا محتملة للمشتبه به، والذي أبدى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبته في الحصول على سلاح و تبنى خطابا متطرفا.



وتعد هذه أول عملية إرهابية محتملة تحبطها الشرطة الفرنسية، بالإضافة إلى 20 هجوما آخر تم إفشاله خلال عام 2017، بحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب.