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رياضة

الإنتاج الحربي يسعى للتعاقد مع مهاجم الزمالك

السبت 20/يناير/2018 - 11:33 م
صدى البلد
ريهام بكير
أوضح مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي أن الانتصار علي طلائع الجيش بـ6 نقاط، وأن هذه النوعية من المباريات تصنع الفارق مع الفريق.

وقال مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد: "دخول الإنتاج الحربي لمنطقة الأمان، سيجعل اللاعبين يقدمون أداء أفضل في كل لقاء في الدوري خلال الدور الثاني".

وتابع: "قدمنا أداء جيد رغم الغيابات الكثيرة في الفريق، بسبب الإيقافات والإصابات، ولكن نعمل على وجود بديل أفضل من اللاعب الأساسي".

وواصل: "نسعي لضم خالد قمر مهاجم الزمالك، مؤكدا أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق في باقي مباريات الدوري المصري الممتاز".

وأردف: "صراع الهبوط سيكون أصعب من صراع القمة، وسيحسم في آخر الأسابيع في الدوري، وأن الدور الثاني سيكون صعبًا للغاية".

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