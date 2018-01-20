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فن

شاهد.. رامز جلال يحتفل بنجاح «رغدة متوحشة» مع الجمهور

السبت 20/يناير/2018 - 11:34 م
رامز جلال
رامز جلال
سعيد فراج
شارك الفنان رامز جلال، بمقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق «انستجرام»، من الجولة الأخيرة له بدور العرض لمتابعة فيلمه الجديد "رغدة متوحشة" الذي ينافس به في موسم نصف العام، إذ ظهر في الفيديو يحتفل بنجاح الفيلم مع الجمهور.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب إسماعيل الذي يعمل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من المعاناة التي تواجه المرأة في مجتمعنا.

فيلم "رغدة متوحشة" يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم محمد ثروت وريهام حجاج وبيومي فؤاد وانتصار، قصة علي غالب، سيناريو وحوار لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

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