والدة الشهيد علي: «ربيت بطل لمصر» ووالده ينهمر في البكاء.. فيديو

قالت والدة الشهيد على على سيد بالدقهلية، إنها حزينة على شهداء مصر لأخر يوم في عمرها، الذين يموتون ويتركون أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وهم راضين بأمر الله.



وتابعت والدة الشهيد في تصريحاتها لببرنامج «DMC» على قناة «DMC»، :«ابني طلب الشهادة مرتين وقال لي يا أمي انتي ميتلك 6 عيال في القبر وأنا هبقى السابع بس هكون شهيد، أنا نفسي أموت شهيد، واتشاهد على رقبته قبل ما يسافر بنص ساعه وحضني كأنه عارف إننا هنفارق بعض، وقلتله هتموتني يابني من كتر ما حضني، قالي انتي زهقانه مني، قلتله لا بس مش قادره أخد نفسي، وكأنه كان عارف إنه أخر حضن لأمه»



وأضافت والدة الشهيد،:"أنا ربيت بطل لمصر ولكل مصر، مؤمن وموحد لله ومجاهد في سبيل الله الحمد لله »



ومن جانبها انهمر والد الشهيد على في البكاء قائلا:«لما قالوا اسم ابنى امبارح قدام الرئيس مبقتش عارف أقول إيه، ابني استقبل 36 طلقه في ظهره فداء لزملائه، وربنا اللى جاب ابننا وهو اللى اخده عنده».