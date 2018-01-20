«عرابي»: صراع الهبوط سيحسم في آخر أسابيع البطولة

أكد أسامة عرابي، المدير الفني لنادي طنطا أن المباراتين المقبلتين في الدوري عامل أساسي في بقاء طنطا في بطولة الدوري العام.





وأضاف "عرابي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يُذاع عبر فضائية "صدي البلد": "نسعى لتحقيق نتائج جيدة في باقي مباريات الدوري، وأن ندخل في منطقة الأمان قبل نهاية البطولة بفترة".









وتابع: "انضم إلينا الشاذلي وكان احتياطيا في مباراة سموحة الماضية، وسندعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".



