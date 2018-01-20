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إسلام بحيري يكشف تفاصيل برنامجه الجديد «البوصلة».. فيديو

السبت 20/يناير/2018 - 11:43 م
إسلام بحيري
إسلام بحيري
هاني حسين
كشف إسلام بحيري الباحث والمفكر، تفاصيل برنامجه الجديد "البوصلة" المقرر إذاعته على شاشة قناة "تن"، قائلا "سيكون موجهًا لعقل الناس، مضيفًا«التغيير سيكون مجتمعيًا، وليس فقط بمخاطبة السلطات السياسية بتجديد الخطاب الديني».

وأضاف «بحيري»، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «التراث شيء بشري وليس مقدسًا، وكنت مصممًا على أهمية استمرار نقده، حتى يصل أهمية الأمر للناس».

وتابع: "معاركي التي خضتها في الإعلام كانت ضرورية، وهدفها كان واضحًا، وأثرها حصل فعلًا، ولا أريد أن أكون الآن بنفس الحدة التي كنت عليها"، مؤكدًا أن "المواطن البسيط أصبح يقبل فكرة نقد التراث".

وأكد أنه "يريد بناء فكر جديد لدى المجتمع من خلال برنامجي، ونحن نرى أن التراث الإسلامي بشري فيه الصحيح الكثير والقليل منه نريد تصحيحه".

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