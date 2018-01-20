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رياضة

أحمد شوبير يفتح النار على حسام حسن بعد إشارته المسيئة أمام بتروجيت.. فيديو

السبت 20/يناير/2018 - 11:46 م
صدى البلد
نور عادل
فتح الاعلامي أحمد شوبير،حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق،النار على حسام حسن،المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المصري البورسعيدي،عقب اشارته المسيئة وغير الاخلاقية التي قام بها في مباراة فريقه اليوم السبت.

وقال احمد شوبير عبر برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد :" ما حدث امر مشين للغاية، ولا يصح ان يحدث في ملعب رياضي على الاطلاق".

وتابع :" ما علاقة المدير الفني للفريق المنافس بان فريق المصري سجل هدف فى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة،وعندما نتحدث عن مثل هذ الامور،نجد هجوما عنيفا من جميع الجوانب" مستطردًا :" نادي المصرى نادي كبير للغاية وجماهير بورسعيد غفيرة وبالتأكيد لن تقبل هذا الامر".

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