ريمون مقار: ياسر جلال يبدأ في تصوير «رحيم» الثلاثاء المُقبل

قال المنتج ريمون مقار إن فريق عمل مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، يستعدون لبدء تصوير مشاهد المسلسل، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، مشيرًا إلى أن التصوير يبدأ بالمشاهد الخارجية في القاهرة يوم الثلاثاء المُقبل، بعدها ينتقلون لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل.



مسلسل "رحيم" من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، مخرج الوحدة الثانية في مسلسل "الأب الروحي"، ويشارك في بطولته ياسر جلال ودنيا ومحمد رياض واللبنانية نور، وجاري استكمال باقي فريق العمل.