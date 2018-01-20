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أخبار العالم

مدينة ألمانية تحظر استقبال اللاجئين الجدد للحد من معدلات الجريمة

السبت 20/يناير/2018 - 11:55 م
صدى البلد
أ ش أ
فرضت مدينة كوتبوس الألمانية، اليوم السبت حظرا مؤقتا على استقبال اللاجئين الجدد، في جهود للحد من عدد جرائم العنف التي وقعت مؤخرا.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن كوتبوس، (120 كم جنوب شرقي برلين)، شهدت أحداث عنف من اللاجئين وعناصر اليمين المتطرف منذ بداية 2018.

ونقلت الصحيفة عن وزير داخلية إقليم براندنبرج، كارل-هاينز شرويتر - الذي تقع فيه كوتبوس - أن الحظر على اللاجئين الجدد سيكون قيد التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة ستتخذ المزيد من إجراءات السلامة، بينها زيادة عدد كاميرات المراقبة في وسط المدينة، وتكثيف حضور كل أفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني، وكذلك إضافة 10 وظائف للأخصائيين الاجتماعيين في المدارس المحلية.

وقال متحدث باسم شرطة كوتبوس لصحيفة "تليجراف" إنه سيتم تعيين أفراد الشرطة لإقامة دوريات سير يوميا في المدينة حتى تحقق هذه الدوريات هدفها على الأقل طوال الأسبوعين القادمين.

وأوضحت "تليجراف" أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أبلغت الشرطة المحلية عن اعتقال مراهقين سوريين اثنين للاشتباه في إصابتهما مراهق ألماني في وجهه بسكين حاد، بعد أن بدأ الأمر بمشادة بين زملاء دراسة ألمان وسوريين قرب محطة الترام.

وشهد صباح أول أيام العام اعتداءات مجموعة من النازيين الجدد على لاجئين، بينما قام نحو 100 من النازيين الجدد المقنعين، الأسبوع الماضي، بمسيرة غير قانونية في وسط المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوتبوس ليست أول مدينة ألمانية تفرض حظرا على اللاجئين، حيث حظرت 3 مدن ألمانية في إقليم سكسونيا السفلى العام الماضي حظرا على اللاجئين لأنهم افتقروا للمصادر الكافية لإدماج المزيد من اللاجئين آنذاك.

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