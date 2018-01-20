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أخبار العالم

الوحدات الكردية: ارتفاع قتلى الهجوم التركي على عفرين إلى 10 بينهم 7 مدنيين

السبت 20/يناير/2018 - 11:54 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية ارتفاع عدد قتلي الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية إلي 10 أشخاص.

وأوضحت الوحدات - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم السبت - أن 7 من المدنيين على الأقل- حتى الآن- من بين قتلى الغارات التركية على مدينة عفرين الحدودية، التي يسيطر عليها الأكراد.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 6 مدنيين و3 مقاتلين أكراد في الغارات التركية، التي استهدفت، في وقت سابق اليوم، 108 أهداف عسكرية لوحدات حماية الشعب الكردي في عفرين، بالتزامن مع دخول مقاتلين من المعارضة السورية إلى المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

من ناحية أخرى، أعلن ناشطون سوريون مقتل ثلاثة قياديين من قوات سوريا الديمقراطية في تفجير سيارتهم بعبوة ناسفة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

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