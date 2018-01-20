الجزائر تتهم المغرب بتهريب المخدرات إليها

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء المغربي أحمد أويحيى اتهامه المغرب بتهريب المخدرات وخصوصا "الحشيش" إلى الجزائر، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من جذور القنب تضبط أسبوعيًّا قادمة من المغرب.



وبحسب القناة، قال أويحيى في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي: "فيما يخص قضية المغرب والمخدرات، هذا ليس تعليقي أنا.. الجميع يعرف من أي بلد يأتي الحشيش في شمال أفريقيا. لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جدا عنا".



وأوضح أويحيى أن قوات الأمن الجزائرية تحتجز "على الأقل مرة في الأسبوع قناطير من المخدرات" قادمة من المغرب.



وأبدى أويحيى أسفه لوضع الشبان الجزائريين الذين يقعون ضحية المخدرات، قائلا: "المخدرات موجودة في الثانويات والملاعب الرياضية.. لو كان الأمر لي لطبقت عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، ليس من يبيعون جراما بل من يدخلونه" للبلاد.



وضبطت السلطات الجزائرية بين 2010 و2016 أكثر من 500 طن من جذور القنب، بحسب حصلية رسمية، وفي سنة 2017 وحدها ضبطت السلطات الجزائرية نحو 50 طنا، بحسب وزارة الدفاع.



وكان المغرب استدعى في أكتوبر 2017 سفيره لدى الجزائر، احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اتهم فيها شركات مغربية بـ"تبييض أموال الحشيش" في أفريقيا.