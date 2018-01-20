صلاح حسب الله: المصريون تفاعلوا مع دعوة الرئيس بالعودة للعمل والإنتاج

قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يغازل مشاعر المصريين منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وكان صادقًا جدًا معهم، مؤكدًا أن كثيرا من المصريين تفاعلوا مع دعوة الرئيس بالعودة للعمل والإنتاج بشكل مقبول.





وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي لابد من عمل واجتهاد كل المصريين، وزيادة الإنتاج».



