«الجبلاية» تكشف حقيقة الخلاف مع «كوبر» ورحيله بعد مونديال روسيا

كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،عن حقيقة رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تجديد تعاقده مع الجبلاية والاستمرار مع الفراعنة بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.





وقال "أبوريدة" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مع شوبير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حتى الآن لم أفتح شأن تجديد التعاقد مع هيكتور كوبر".





وأضاف: "في الفترة المقبلة قبل التأهل إلى مونديال روسيا كان يوجد علي ضغوطات كبيرة بشأن رحيل هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر ولكنني راهنت عليه وبحمد الله نجح في مهمته".





واستطرد: "هناك مسئولون كبار في الدولة خاطبوني بعد تأهل منتخب مصر إلى المونديال بشأن تجديد تعاقد هيكتور كوبر، وأكدوا لي أنه يجب أن يستمر ولكنني حتى الآن لم أدخل في مفاوضات معه".



