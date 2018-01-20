إعلان النتيجة النهائية لمسابقة 85 معلماً بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء النتيجة النهائية لمسابقة الـ85 معلمًا مساعدًا ومعلمة مساعدة في تخصصي التربية الرياضية ورياض الأطفال التي تم طرحها في شهر أكتوبر الماضي ، وأعلنت نتيجتها في شهر ديسمبر الماضي ، وذلك بعد فحص التظلمات المقدمة .



وأشارت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه النتيجة نهائية بعد فحص التظلمات المقدمة ومراجعة المستندات والأوراق المقدمة طبقا لتوجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، وأنه من بينهم عدد 27 لوظيفة معلم مساعد ومعلمة مساعدة تربية رياضية ،و58 معلمة مساعدة لرياض الأطفال.



وأضافت أنه تم تشكيل لجنة في مديرية التربية والتعليم بالعريش لاستقبال المرشحين لكل وظيفة واستلام أصول ومستندات التعاقد منهم ، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22/ 1 / 2018 وحتى يوم الاثنين الموافق 29/ 1/ 2018.



وأعلنت أنه تم المفاضلة بين المتقدمين وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2013 ولائحتهما التنفيذية .