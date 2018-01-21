هاني أبوريدة يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشف هاني أبوريدة، رئيس اتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تقديم نادي ريال مدريد الاسباني عرضا للحصول على خدمات المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي.



وقال هاني ابوريدة في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ريال مدريد بالفعل ينوي تقديم عرض لمحمد صلاح وتحدثوا مع وكيله بشأن هذا الأمر لكن ليس في هذا الوقت".



وأضاف: "ريال مدريد يعتزم أن يقدم عرضا للحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وليس في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".



وأكمل: "محمد صلاح على تواصل معي بشكل مستمر، وعندما رحل الي ليفربول كنت من اكبر الداعمين له، لكن وجهت له النصيحة بانه سيكون لاعبا في نادٍ كبير وعليه الحذر من ذلك الامر".