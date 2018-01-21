"مستثمرو أكتوبر" : مبادرة جديدة لدعم الشباب والأسر المنتجة بشمال سيناء

كشف الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، عن مبادرة جديدة من الجمعية تستهدف دعم الشباب والأسر المنتجة بشمال سيناء.



قال شعبان، في تصريحات صحفية اليوم،أن صابر الصباحي سرور، عضو جمعية ومالك أحدى شركات الملابس الجاهزة بالسادس من اكتوبر تطوع بتوفير منفذ ببع لمنتجات الأسر السيناوية البدوية لمدة ثلاث سنوات دون مقابل.



وكان أعضاء إتحاد المستثمرين، قد زارو مدينة بئر العبد الأسبوع الماضي للتعرف على الفرص الاستثمارية بها ودعم الصناعات الموجودة بها في خطوة أولى للاتحاد ضمن خطته للمشاركة في تنمية شمال سيناء.

