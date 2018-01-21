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منوعات

شاهد .. جلد طلاب بوحشية لتأخرهم عن الطابور في غانا

الأحد 21/يناير/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تعرضت طلبة وطلبات في إحدى المدارس الغانية، إلى عقاب وحشي لتأخرهم على الطابور المدرسي ليتم جلده بعنف عشرات المرات.

ويوضح فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، طلاب يرقدون على بطنهم ويجلدون من قبل المدرسين في طابور المدرسة الصباحي، عقابًا لهم على تأخرهم عن الطابور المدرسي.

وأثار الفيديو المتداول حفيظة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معترضين على الطريقة العنيفة والوحشية التي يعاقب بها الطلاب لتأخرهم عن الطابور في غانا.

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