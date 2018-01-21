انطلاق فعاليات مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار"

بدأت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر "السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار وحوافز المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي" برعاية عمرو الجارحي وزير المالية وبحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية .



ويناقش المؤتمر السياسات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة وأثره على الاستثمار في مصر، ومشروعات القوانين المقترحة خلال المرحلة القادمة .



كما سيتناول تقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد عام من التطبيق، ولماذا لم يأت قانون إنهاء المنازعات ثماره إلا خلال الشهور الأخيرة ومكافحة التهرب الضريبي.

