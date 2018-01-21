"هنا الإسكندرية" مبادرة للحفاظ على البيئة.. صور

أطلقت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "هنا الإسكندرية"، بإدارة الجمرك التعليمية، والتي تهدف لزرع قيم الانتماء والمحافظة على البيئة لدى الطلاب.



جاء ذلك بحضور كل من آمال عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وهمت أبو كلية، مدير عام الإدارة ومجمع الشهداء الرسمي لغات.



وتضمنت الفعاليات، قيام وكيل الوزارة بزرع شجرة بفناء المدرسة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المدرسة.



كما أقيم معرض تحت عنوان "البيئة والسكان"، استمع خلالها قيادات المديرية لشرح الطالبات حول المعروضات، وكذلك عرض مسرحي نقطة مياه.. حول ترشيد الاستهلاك، ومناظرة حول الهجرة غير الشرعية.