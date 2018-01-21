"الصناعات الهندسية": عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية والهيئات الصناعية لحل مشاكل القطاع

قال بهاء ديمترى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس لجنة المعارض بالغرفة إنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة مع بعض الجهات الحكومية والهيئات الصناعية لحل كافة العراقيل التى تواجه الصناع.



وأوضح ديمترى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من ضمن تلك الجهات، جهاز الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، يعقبها اجتماعات مع هيئة الجمارك والضرائب، وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ماتم الاتفاق على تنفيذه من القرارات التى أخذت فى الاجتماعات السابقة.



وأشار إلى أن الغرفة تعمل بصفة دورية على الاجتماع مع الأجهزة الحكومية للوصول إلى حل العقبات التي تواجه صناع القطاع، خاصة وأن القطاع الهندسي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تقود الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة وتحقق النمو والازدهار.