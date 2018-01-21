ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

"الصناعات الهندسية": عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية والهيئات الصناعية لحل مشاكل القطاع

الأحد 21/يناير/2018 - 11:49 ص
و مجلس إدارة غرفة
و مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية
ا ش ا
قال بهاء ديمترى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس لجنة المعارض بالغرفة إنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة مع بعض الجهات الحكومية والهيئات الصناعية لحل كافة العراقيل التى تواجه الصناع.

وأوضح ديمترى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من ضمن تلك الجهات، جهاز الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، يعقبها اجتماعات مع هيئة الجمارك والضرائب، وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ماتم الاتفاق على تنفيذه من القرارات التى أخذت فى الاجتماعات السابقة.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل بصفة دورية على الاجتماع مع الأجهزة الحكومية للوصول إلى حل العقبات التي تواجه صناع القطاع، خاصة وأن القطاع الهندسي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تقود الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة وتحقق النمو والازدهار.

ترشيحاتنا

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

"صحيفة كويتية": 9 وعود انتخابية تحققت من برنامج الرئيس السيسي

بتروجت يرحب بعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

محمد صلاح: «لو العفريت هيمسك الزمالك هشتغل معاه»

«والي»: 5 مليارات جنيه لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

تفاصيل المشروعات التي يفتتحها الرئيس السيسي ببني سويف ..افتتاح منطقة صناعية لإنتاج الأجهزة الإلكترونية بتكلفة 700 مليون دولار..تدشين 3 طرق جديدة ضمن المشروع القومي للطرق

شاهد .. قصف تركي عنيف على عفرين شمالي سوريا

كارثة.. 8 أخطاء غذائية يومية تزيد خطر إصابتك بالسرطان

البحرين: اعتقال 47 إرهابياً خططوا لاغتيال مسئولين وتدمير منشآت نفطية

مشروع قانون يعطي الدولة حق التصرف في السيارات المتحفظ عليها بـ «حضانات المرور»

16 مليون جنيه تدخل حسابات الأهلي

بركان إيران "خامد" على وشك الثوران .. قرار رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم النقدى عن 34 مليون مواطن ينذر بانفجار الشارع الطهراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟