"صحيفة كويتية": 9 وعود انتخابية تحققت من برنامج الرئيس السيسي

سلطت صحيفة "الجريدة الكويتية" الضوء على أهم الوعود الاقتصادية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من واقع تصريحاته لوسائل الإعلام منذ ترشحه للرئاسة للمرة الأولى عام 2014 والتي تحققت؛ ولخصت الصحيفة انجازات السيسى فى الاتى:



اولا: استصلاح 4 ملايين فدان (1.5 مليون) منها خلال عامين؛ حيث تم الإعلان رسميا عن استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة بسهل بركة في ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا في وقت سابق من يناير الجاري غرب المنيا.



ثانيا: إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزًا سياحيًا و8 مطارات حيث تم إنشاء ثلاث مدن صناعية؛ هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية.



ثالثا: المدن والمراكز السياحية الجديدة تمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة هضبة الجلالة، والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016.



رابعا: في أغسطس 2017 قال شريف فتحي وزير الطيران المصري إن بلاده تعمل علي إقامة خمسة مطارات في وسط سيناء والقطامية ورأس سدر وسفنكس غرب القاهرة وبرنيس جنوب البحر الأحمر، وفق إعلان التلفزيون المصري الخميس الماضي تم الانتهاء من ثلاثة مطارات في العاصمة الإدارية والبردويل وسفنكس.



خامسا: تنفيذ مشروعات طرق عملاقة يبلغ مجموع أطوالها حوالي 4800 كيلومتر على مرحلتين؛ حيث تم الانتهاء من حوالي سبعة آلاف كيلومتر من الطرق بكلفة 84 مليار جنيه.



سادسا: وضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصولًا لسياسات سعرية منضبطة؛ حيث ألزمت وزارة التموين في يناير 2018 المنتجين والتجار وضع الأسعار على السلع الغذائية.



سابعا: إنشاء محور قناة السويس حيث تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو مشروع طموح لتحويل ضفتي القناة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتضاعفة؛ بعدما بدأت مصر في أغسطس 2014 تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وانتهت منه خلال عام بتكلفة ثمانية مليارات دولار، بهدف تقليل زمن مرور السفن في القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة.



ثامنا: إنشاء محطات كهرباء لمنع انقطاع الكهرباء المتكرر خلال الأعوام السابقة؛ تم إضافة 8000 ميجاوات طاقة كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر إلى نحو 37800 ميجاوات.



تاسعا وأخيرا: وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر من عام 2017 عقود إنشاء محطة الضبعة النووية وذلك للاستخدامات السلمية.