حركة المطار .. وفاة راكبة أمام مطار القاهرة قبل سفرها على طائرة أسوان .. "طارق شوقي" و "خالد عبد الغفار" يتوجهان للندن لحضور مؤتمر تعليمي دولي

نقل جثمان راكبة متوفية داخل سيارة إسعاف بإشراف مسئول إسعاف مطار القاهرة إلى مستشفى هليوبوليس

رئيس لبنان الأسبق يغادر القاهرة بعد حضور مؤتمر نصرة القدس

شهد مطار القاهرة نشاطًا ملحوظًا منذ صباح اليوم الأحد، حيث شهدت صالة سفر الخطوط الداخلية بمطار القاهرة اليوم الأحد وفاة راكبة مصرية مُتأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب قبل إنهاء إجراءات سفرها على طائرة أسوان وتم نقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن.وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء دخول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 207 والمتجهة إلى أسوان صالة السفر الخاصة بالرحلات الداخلية سقطت الراكبة المصرية "ماجدة عبدالعظيم عبدالعزيز" 51 عامًا على الأرض وتوجه فريق طبى بتعليمات الدكتور "حازم حسين"، مدير الحجر الصحى بالمطار للراكبة وبالكشف عليها تبين وفاتها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم نقل الجثمان داخل سيارة إسعاف بإشراف "محمود غنيم" مسئول إسعاف مطار القاهرة إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن.وعلى جانب آخر، غادر القاهرة اليوم الأحد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متوجهين على رأس وفد إلى لندن فى زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات منتدى التعليم ومؤتمر Bett الدولى.يضم الوفد كل من الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، واللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وصرح وزير التربية والتعليم: يشارك فى فعاليات المنتدى ومؤتمر Bett حوالى 102 وزير تعليم من مختلف دول العالم وسيبحث استخدامات التكنولوجيا فى التعليم، وهو مؤتمر يعقد بشكل سنوى وتحتضنه العاصمة البريطانية "لندن"، وسألقى كلمة رئيسية أمام المؤتمر الذى أشارك فيه للمرة العاشرة أعرض خلالها خطة تطوير التعليم فى مصر.كما غادر القاهرة اليوم الأحد "أمين الجميل"، رئيس لبنان الأسبق عائدًا إلى بيروت بعد زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام شارك خلالها فى فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس والذي بحث آخر التطورات بشأن مدينة القدس.وكان رئيس لبنان الأسبق أكد خلال فعاليات المؤتمر أن المؤتمر العالمي لنصرة القدس مؤتمر أساسى وضرورى لأهمية القدس للجميع، مؤكدًا أن القدس عربية ويجب أن تبقى عربية والقدس فلسطينية ويجب أن تبقى فلسطينية وعلى الجميع مواجهة التصميم الإسرائيلى لمحو التاريخ والتراث وهذا شىء غير مقبول، وأن الأزهر له دور وجدانى بالعالم العربى وهو يضع الأرضية الأيديولوجية لأى خطة عمل ومن ثم هناك ضرورة للالتفاف حول الأزهر لأن رسالة الأزهر رسالة صافية ومنزهة وهى القادرة على جمع كل العرب والمسلمين والمعنيين والمتمسكين بالحق الفلسطيني وحق العرب بالقدس، وهذه الأرضية يمكن أن تمكننا من النجاح".