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منوعات

الملاكم الشهير «مايك تايسون» يبيع الماريجوانا

الأحد 21/يناير/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
أحمد شريف
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية" إن الملاكم الأمريكي الشهير "مايك تايسون"، ربما يلجأ إلى بيع مخدر الماريجوانا لاستعادة ثروته مرة أخرى التي بددها.

وذكرت الصحيفة ان تايسون يخطط لتقديم "أفضل ماريجوانا" بهدف بيعها في عدد من المناطق بولاية كاليفورنيا حيث يسمح القانون الآن ببيع الماريجوانا في أنحاء تلك الولاية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تايسون في شراكة مع المستثمرين لإنشاء "منتجع لزراعة الماريجوانا" في مدينة كاليفورنيا، وهي مدينة في صحراء موهافي.

وأشارت الصحيفة إلي أن الملاكم الشهير مصر على بيع الماريجوانا طبيعى بنسبة مئة في المئة للعلاج وشفاء المرضى.

وقال تايسون بأن بيع الماريجوانا ليس هدفه التدخين من اجل الانتشاء، بينما هو وسيلة لمساعدة الاشخاص الذي يعانون من الأرق للنوم بسهولة، ومسكن للمصابين بمرض السرطان ليخفف آلامهم، مشيرًا إلى أنه سيبدأ توزيع الماريجوانا خلال الشهرين المقبلين، مؤكدًا انه شخص غير مرغوب به من قبل المنافسين في تجارة المخدرات والماريجوانا.
الملاكم الشهير «مايك تايسون» يبيع الماريجوانا
الملاكم الشهير «مايك تايسون» يبيع الماريجوانا

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