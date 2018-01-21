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أخبار البلد

انطلاق مؤتمر الترويج لإنجازات وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك

الأحد 21/يناير/2018 - 11:54 ص
المؤتمر الإعلامي
المؤتمر الإعلامي الأول للترويج
ا ش ا
انطلقت اليوم الأحد أعمال المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك؛ وذلك برعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

ويعرض المؤتمر دور مؤسسات العمل العربي في العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بالتعليم والثقافة والبحث العلمي والبطالة والتشغيل والشباب والأمن الغذائي والمائي وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين والأمن ومواجهة التطرف، ودور هذه المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودور وسائل الإعلام المختلفة في الترويج لأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك.

ويصاحب المؤتمر معرضٌ تشارك فيه مؤسسات العمل العربي المشترك يتضمن عرض أنشطة وإنجازات المؤسسات المتخصصة، ويشارك فيه سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية، والعديد من الشخصيات العامة السياسية والإعلامية والثقافية من مختلف الدول العربية ورؤساء ومدراء مؤسسات العمل العربي المشترك، وأعضاء لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية المختلفة.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه، ويأتي في إطار تسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات العمل العربي المشترك وهي المنظمات والاتحادات والهيئات العربية العاملة تحت مظلة الجامعة العربية في كافة المجالات (الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والإعلامية، وغيرها) وتعزيز التنسيق بين كافة المنظمات العربية لتفعيل دورها التنموي في خدمة المواطن العربي.

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