«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أنه تم ربط 89 فرعا من السجل التجاري، ويتم استكمال ميكنة كافة الخدمات بالسجل التجاري.



وأضاف "مصيلحي" خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات ببنى سويف، اليوم الأحد، أنه جار ربط جميع بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع التموينية.



وأوضح "وزير التموين" أنه جار التعاون مع الجهات المعنية لأرشفة كافة العلامات التجارية للحفاظ عليها .



وقال إنه تم مناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك بالبرلمان وفى القريب العاجل يصدر هذا القانون ويمنح دفعا لوضع إطار لشرعية هذا القانون، مشيرًا إلى أنه تم إلزام كافة التجار بضرورة كتابة السلع على المنتجات، وتابع "كل الدول بالخارج يدونون الأسعار على المنتجات".

