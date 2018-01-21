ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو

الأحد 21/يناير/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أنه تم ربط 89 فرعا من السجل التجاري، ويتم استكمال ميكنة كافة الخدمات بالسجل التجاري.

وأضاف "مصيلحي" خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات ببنى سويف، اليوم الأحد، أنه جار ربط جميع بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع التموينية.

وأوضح "وزير التموين" أنه جار التعاون مع الجهات المعنية لأرشفة كافة العلامات التجارية للحفاظ عليها .

وقال إنه تم مناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك بالبرلمان وفى القريب العاجل يصدر هذا القانون ويمنح دفعا لوضع إطار لشرعية هذا القانون، مشيرًا إلى أنه تم إلزام كافة التجار بضرورة كتابة السلع على المنتجات، وتابع "كل الدول بالخارج يدونون الأسعار على المنتجات".

ترشيحاتنا

«بنس» لـ «السيسي»: أمريكا تقف مع مصر «كتفاً بكتف» للقضاء على الإرهاب

اللواء محمد الشهاوي: إسرائيل هي العدو الأول لمصر..فيديو

"صحيفة كويتية": 9 وعود انتخابية تحققت من برنامج الرئيس السيسي

حكم قراءة القرآن من الموبايل دون وضوء

مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو

المصري عن إشارة العميد لطارق يحيى : عادية وتعبير عن التحدي

تعرف على سن نبيلة عبيد الحقيقى فى عيد ميلادها

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

16 مليون جنيه تدخل حسابات الأهلي

السيسي : لدينا استعداد لرفع قيمة دعم «حضانات الأطفال» لـ 20%.. فيديو

بنك الكويت المركزي يصدر عملة "بيتكوين" العام المقبل

مدرب الزمالك الأسبق : «السعيد» يستحق أن يكون الأغلى في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟