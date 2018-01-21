ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية تنتهي من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأحد 21/يناير/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
محمد يحيي
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية ، ان وزارته اعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الاقرارات الضريبية، وتقسيمه الى جزئين ، الأول من ٧ صفحات يتم تقديمها فى ابريل من كل عام ، والجزء الثانى وهو الجزء المعقد من البيانات ، سيتم تقديمه بعدها بشهران .

قال المنير خلال المرتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية ان وزارته انتهت من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا ، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشات الصغيرة والمتوسطة .

اكد المنير ان وزارته تعمل مع البورصة ، لوضع نظام متطور للضريبة على الارباح الرأسمالية ليكون جاهز حال اتجهت الدولة لتطبيقها على ارباح البورصة .

ترشيحاتنا

السيسي: المناطق اللوجيستية ليست ترفاً.. ونحتاج لتطوير قدرتنا للسيطرة على الأسعار.. فيديو

يلدريم : بدء التوغل البري في عفرين .. والجيش التركي: إصابة 108 أهداف كردية

إنبي : انتقال علي لطفي للنادي الأهلي "أمر منتهي"

بث مباشر .. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية ببني سويف

فى عيد ميلادها الـ31..شاهد ياسمين صبري بالحجاب قبل دخول الوسط الفنى

16 مليون جنيه تدخل حسابات الأهلي

خطيب الأقصى يهنئ شيخ الأزهر بنجاح مؤتمر القدس

مراقب مباراة المصري وبتروجيت عن واقعة حسام حسن : "مشفتش حاجة"

عائلة فلسطينية تعدم أحد أبنائها لتعاونه مع إسرائيل

بعد تصريحات الرئيس بدعم عودة «ماسبيرو».. «تقليص العاملين ومشاركة رجال الأعمال» أبرز أسلحة النواب.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أزمات القطاع

مشروع قانون يعطي الدولة حق التصرف في السيارات المتحفظ عليها بـ «حضانات المرور»

وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟