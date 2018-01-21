المالية تنتهي من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية ، ان وزارته اعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الاقرارات الضريبية، وتقسيمه الى جزئين ، الأول من ٧ صفحات يتم تقديمها فى ابريل من كل عام ، والجزء الثانى وهو الجزء المعقد من البيانات ، سيتم تقديمه بعدها بشهران .



قال المنير خلال المرتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية ان وزارته انتهت من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا ، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشات الصغيرة والمتوسطة .



اكد المنير ان وزارته تعمل مع البورصة ، لوضع نظام متطور للضريبة على الارباح الرأسمالية ليكون جاهز حال اتجهت الدولة لتطبيقها على ارباح البورصة .