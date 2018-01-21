الاتحاد الإماراتي يشكر سويلم لجهوده في إنجاح مباراة السوبر

أرسل محمد هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم برقية للواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري، معربًا عن شكره وتقديره لجهوده وتعاونه مع مجلس أبوظبي الرياضي وتعاون ممثلي الاتحاد المصري وشركة بريزنتيشن، والذي كان له الأثر في نجاح تنظيم مباراة السوبر المصري وخروجها بالمظهر الحضاري الرائع.



يذكر أن الأهلى فاز بلقب السوبر على حساب المصرى بعد تغلبه عليه بهدف دون رد عن طريق المهاجم المغربى وليد أزارو.