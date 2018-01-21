حملة للنظافة والتجميل بالمراغة في سوهاج

قال محمد امبابي، رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات في عدد من الأماكن بدائرة المدينة.



وأضاف امبابي أنه تم مسح وتسوية طريق الضياع بجوار شريط السكك الحديد ابتداءا من مدرسة السكة الحديد امتدادا لمدرسة الفنية الصناعية ومن ثم طريق "سوهاج – اسيوط"، وبداية من المدخل الجنوبي بامتداد الطريق لنهاية المدخل الشمالي مرورا بكوبري الضياع وبنك مصر، والمثلث، والمزلقان، والبنك الاهلي، ونقطة شرطة المرور.



وأشار انه تم رفع الاتربة والتراكمات التي خلفها حفريات الصرف الصحي مع ردم وتمهيد اماكن الحفر تيسيرًا على المارة وعبور السيارات المتجهة شمالًا وجنوبًا، وغسل البلدورات ورش جوانب الطريق، كذلك شارع النيل من بداية مدخل النزلة جنوبًا لبداية ناحية نجع خليفة.

