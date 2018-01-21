ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

خطيب الأقصى يهنئ شيخ الأزهر بنجاح مؤتمر القدس

الأحد 21/يناير/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
محمد شحتة
بعثَ الدكتور يوسف جمعة سلامة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، برسالة تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنجاح مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وقال خطيب الأقصى في رسالته: "يسعدني أن أتقدم لفضيلتكم بخالص الشكر والتقدير على مواقفكم المشرفة لنصرة للأقصى والمقدسات والقدس وفلسطين، وسرُّ هذا النجاح الكبير للمؤتمر بعد فضل الله وتوفيقه هو الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قام به الأزهر الشريف بقيادة فضيلتكم دفاعًا عن قضية العرب والمسلمين الأولى قضية القدس وفلسطين".

وأوضح أن كلمة الإمام الأكبر جاءت معبرة جدًا عن ضمير كل عربي ومسلم، والتأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، حيث تهفو إليها النفوس وتشد إليها الرحال، مضيفًا: "لقد شخَّصتَ الداء ووصفت الدواء، حيث بينت أن الواقع مرّ ولكن الطريق الحلو بين أيدينا فحاضر أمتنا الإسلامية في حاجة إلى تصويب، ورغم هذا الحاضر المرعب الذي تعيشه أمتنا إلا أننا على ثقة بأن المستقبل سيكون مُشرقًا بإذن الله، وأن كل احتلال إلى زوال وإن بدا اليوم مستحيلًا".

وأكد الدكتور يوسف جمعة أن هذا المؤتمر تميَّز عن غيره من المؤتمرات في زمانه ومكانه والجهة الداعية إليه، وقد كان له صدى كبيرًا في جميع أنحاء العالم، حيث شكل المؤتمر رافعة لقضية الأقصى والمقدسات والقدس وفلسطين، كما شكل إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس موقفًا تاريخيًّا مشرفًا تجاه مدينة القدس، فلا تنازل عن مدينة القدس مهما عظمت التهديدات وتعددت المؤامرات.

واختتم خطيب المسجد الأقصى المبارك رسالته بالقول: "هذا الموقف سيسجله التاريخ بأحرف من نور للأزهر الشريف بقيادتكم الحكيمة، وإني لأتقدم إليكم كذلك بعظيم الامتنان على موقفكم المشرِّف باستنكاركم وتنديدكم بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لي من مغادرة أرض الوطن –فلسطين- للمشاركة في هذا المؤتمر العتيد، راجين للأزهر الشريف مزيدًا من التقدم والازدهار بقيادتكم الرشيدة للاستمرار في القيام بدوره الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين".

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية ببني سويف

كارثة.. 8 أخطاء غذائية يومية تزيد خطر إصابتك بالسرطان

أنطوان قربان : الأزهر أعاد وضع القضية الفلسطينية لإطارها السياسي

بدء افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

بعد تصريحات الرئيس بدعم عودة «ماسبيرو».. «تقليص العاملين ومشاركة رجال الأعمال» أبرز أسلحة النواب.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أزمات القطاع

بتروجت يرحب بعقد صفقة تبادلية مع الزمالك

بنك الكويت المركزي يصدر عملة "بيتكوين" العام المقبل

لقطات حية لعدد من المشروعات التنموية ببني سويف.. فيديو

مدرب الزمالك الأسبق : «السعيد» يستحق أن يكون الأغلى في مصر

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة بالدوري

المصري عن إشارة العميد لطارق يحيى : عادية وتعبير عن التحدي

وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟