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وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو

الأحد 21/يناير/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
نـدي هـشام
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة تشرف على عدد من الحضانات ومراكز خدمات الطفولة بالمناطق الريفية، وحضانات حكومية بالحضر إلى جانب حضانات رياض أطفال على مستوى الجمهورية وحضانات الجمعيات الأهلية.

وشدّدت "والي" خلال كلمتها باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن الوزارة تهدف للتوسع فى إنشاء حضانات الشركات التى تتيح للموظفات رعاية أولادهن بها وأن تتبع وزارة التضامن وتعمل على رعاية الأطفال من عمر سنة حتى 4 سنوات إلى جانب تراخيص حضانات القطاع الخاص التى تساهم فى القضاء على البطالة بين نساء مصر. 

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