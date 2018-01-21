وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة تشرف على عدد من الحضانات ومراكز خدمات الطفولة بالمناطق الريفية، وحضانات حكومية بالحضر إلى جانب حضانات رياض أطفال على مستوى الجمهورية وحضانات الجمعيات الأهلية.



