السيسي : لدينا استعداد لرفع قيمة دعم «حضانات الأطفال» لـ 20%.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا استعداد لرفع قيمة دعم الحضانات لـ 20% بعد أن كانت 8% من أجل توفير فرص عمل للشباب وفى نفس الوقت لتأهيل الأطفال".





وأشار "السيسي" خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببنى سويف، اليوم الأحد إلى أن 46 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى توفير عيشة كريمة، فنحن مستعدون لدعم هذا لتوفير السكن الكريم والانتهاء منه فى عام 2018 من خلال تبرعات صندوق "تحيا مصر".



