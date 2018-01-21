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السيسي : لدينا استعداد لرفع قيمة دعم «حضانات الأطفال» لـ 20%.. فيديو

الأحد 21/يناير/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا استعداد لرفع قيمة دعم الحضانات لـ 20% بعد أن كانت 8% من أجل توفير فرص عمل للشباب وفى نفس الوقت لتأهيل الأطفال".

وأشار "السيسي" خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببنى سويف، اليوم الأحد إلى أن 46 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى توفير عيشة كريمة، فنحن مستعدون لدعم هذا لتوفير السكن الكريم والانتهاء منه فى عام 2018 من خلال تبرعات صندوق "تحيا مصر".

وتابع: "شوفوا انتوا محتاجين كام لتوفيره من قبل عدد من الجمعيات"، موضحًا أن الأسر التى لا ترغب فى النقل إلى مناطق أخري يتم توفير عيشة كريمة لها ليس فقط من المياه والصرف الصحى وإنما لإعادة تأهيل المساكن مرة أخرى.

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