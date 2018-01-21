«والي»: 5 مليارات جنيه لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بمبادرة سكن كريم تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتم رصد كافة المنازل التي تحتاج لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تتحمل 80% من التكلفة والجمعيات 20%.





وأضافت خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، أن وزارة الإسكان خصّصت 1700 وحدة سكنية الفترة الماضية للظروف الطارئة وإغاثة والمواطنين الأولى بالرعاية.





من ناحية أخرى، أشارت إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه كدعم نقدي للأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.



