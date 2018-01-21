ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية: 2 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة

الأحد 21/يناير/2018 - 12:01 م
اللواء محمود عشماوى
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء احياء غرب وشرق شبرا الخيمة وبحضور رئيس مدينة شبرا الخيمة ونائبه لبحث مشكلة النظافة فى المدينة؛ حيث استعرض معهم المشكلات التى تواجههم فى المدينة وسبل حلها والدفع نحو تطوير المدينة وتجميلها لتظهر بشكل جمالي وحضاري.

وخلال الاجتماع امر عشماوى رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد الدائم فى الشارع وعدم الجلوس فى المكاتب والاهتمام برفع القمامة من اماكن التجمع بصفة دورية ويكون مرتين فى اليوم صباحا ومساء وكذلك التنسيق مع بعضهم لتقسيم الأحياء إلى قطاعات وكل قطاع ينقسم الى مناطق على ان يكون كل شخص مسئول عن منطقته.

واكد المحافظ انه سيتابع بنفسه ويوميا رفع القمامة من الشوارع، كما وجه عشماوى رؤساء الاحياء بصرف مكافأة لكل مسئول عن نظافة القطاع المحدد له.

كما اعتمد عشماوى 2 مليون و250 الف جنيه للنظافة بمدينة شبرا الخيمة وتوفير 125 صندوق قمامة على أن يتم توزيع 75 صندوق قمامة لحى شرق شبرا الخيمة و50 صندوق قمامة لحى غرب شبرا الخيمة هذا الاسبوع.

ترشيحاتنا

محمد صلاح: إيهاب جلال سينجح مع الزمالك

لقطات حية لعدد من المشروعات التنموية ببني سويف.. فيديو

مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو

بركان إيران "خامد" على وشك الثوران .. قرار رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم النقدى عن 34 مليون مواطن ينذر بانفجار الشارع الطهراني

السيسي يطالب المحافظين بتوفير أراضٍ لإقامة المناطق اللوجيستية.. فيديو

مراقب مباراة المصري وبتروجيت عن واقعة حسام حسن : "مشفتش حاجة"

حكم قراءة القرآن من الموبايل دون وضوء

المصري عن إشارة العميد لطارق يحيى : عادية وتعبير عن التحدي

السيسي: المناطق اللوجيستية ليست ترفاً.. ونحتاج لتطوير قدرتنا للسيطرة على الأسعار.. فيديو

شاهد .. قصف تركي عنيف على عفرين شمالي سوريا

مقتل جنديين أمريكيين في تحطم مروحية من طراز "أباتشي" بكاليفورنيا

أنطوان قربان : الأزهر أعاد وضع القضية الفلسطينية لإطارها السياسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟