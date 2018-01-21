محافظ القليوبية: 2 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء احياء غرب وشرق شبرا الخيمة وبحضور رئيس مدينة شبرا الخيمة ونائبه لبحث مشكلة النظافة فى المدينة؛ حيث استعرض معهم المشكلات التى تواجههم فى المدينة وسبل حلها والدفع نحو تطوير المدينة وتجميلها لتظهر بشكل جمالي وحضاري.





وخلال الاجتماع امر عشماوى رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد الدائم فى الشارع وعدم الجلوس فى المكاتب والاهتمام برفع القمامة من اماكن التجمع بصفة دورية ويكون مرتين فى اليوم صباحا ومساء وكذلك التنسيق مع بعضهم لتقسيم الأحياء إلى قطاعات وكل قطاع ينقسم الى مناطق على ان يكون كل شخص مسئول عن منطقته.





واكد المحافظ انه سيتابع بنفسه ويوميا رفع القمامة من الشوارع، كما وجه عشماوى رؤساء الاحياء بصرف مكافأة لكل مسئول عن نظافة القطاع المحدد له.



