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أخبار البلد

قيادي بفتح: نائب ترامب "كاذب" ولن نقبل بوساطتهم لحل القضية الفلسطينية

الأحد 21/يناير/2018 - 11:57 ص
مايك بنس -ارشيفية
مايك بنس -ارشيفية
محمود نوفل
أكد الدبلوماسي الفلسطيني، حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من أكثر المسئولين الأمريكيين تطرفا، وأن حديثه عن حل القضية الفلسطينية على أساس دولتين بشرط موافقة الكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية، هي تصريحات كاذبة ولا تنم عن الواقع الذي يسعى الأمريكان إلى تكريسه على أرض الواقع.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة الفلسطينية قيادة وشعبا لديها قرار واضح من الوساطة الأمريكية، حيث لن يتم قبوله إلا اذا تم سحب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية بهدف تهويدها.

وكشف القيادي بحركة فتح أن إدارة ترامب هي واحدة من أكثر الإدارات الأمريكية تطرفا، حيث تتبني الفكر الصهيوني، وتمثل ذلك جليا في قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشرقية، مؤكدا أنه لا يوجد شخص على الأراضي الفلسطينية يمكنه تصديق وعود إدارة ترامب.

وتجدر الإشارة الى أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قد أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة أمس السبت أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان.

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