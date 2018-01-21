الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة الإرهاب

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد الفنادق في العاصمة الأفغانية "كابول"، مساء أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



واكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تودى بحياة الأبرياء وتروع الآمنين، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة هذا الإرهاب الذي بات يهدد العالم كله دون التفرقة بين دين أو لون أو جنس.



وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان، حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.