مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه أعد مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه حق أصيل لأصحاب المعاشات أن تكون لهم نقابة تدافع عنهم وأن تكون فى كل محافظة نقابة وان تكون هناك نقابة عامة تضم كل النقابات الفرعية فى المحافظات.





وأكد محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان حينما ناقشت قانون التنظيمات النقابية كان هناك جدل واعتراض من جانب أصحاب المعاشات على عدم وجود نقابة لهم الأمر الذى دفعنى لوعدهم بإعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات يدافع عنهم، كما أن وزير القوى العاملة رحَّب بهذا المطلب ولم يمانع.





وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن مشروع قانون إنشاء نقابة المتقاعدين وأصحاب المعاشات يحافظ على مكتسبات أصحاب المعاشات ويحقق مطالب جديدة لهم، كما يحد من المظاهرات والاحتجاجات التى يقوموا بها للمطالبة بحقوقهم وفى حالة وجود أى مشاكل لهم يكون لديهم مكان يذهبون اليه لكى يدافع عن مصالحهم.



