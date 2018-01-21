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فن

أديل تشارك في مسيرة "women march" السنوية.. وهذا ما قالته عن النساء

الأحد 21/يناير/2018 - 12:00 م
أديل
أديل
شروق ابراهيم
شاركت المغنية البريطانية، أديل، في حفل "women march" الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور أشهر نجمات الغناء والسينما في العالم، والذي يهدف إلى التركيز على أبرز الموضوعات التي تخص المرأة.

ونشرت "أديل" صورة لها أثناء مشاركتها في "women march" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، وعلقت قائلة: "أكثر ناس مؤثرين في حياتي طوال الوقت هن نساء، صديقاتي، عائلتي، معلماتي فهن مثلي الأعلى، أنا مهووسة بكل النساء في حياتي، أنا أعشقهن وفي حاجة اليهن كل يوم، أنا ممتنة لأنني أمراة، اتمنى ألا يتم تعريفي على حسب نوعي ولكن ما أقدمه للعالم.

وأضافت: "أتمنى أن أربي ابني على أن يكون رجلًا جيدًا يحبني على أي حال، أنا اتمنى الأفضل لكل ناس .. وأظن أننا نتتبع أن نفعل ذلك فالقوة للسلام .. القوة للناس".

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