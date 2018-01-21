العثور على جثة سائق توك توك بالعياط بعد أيام من اختفائه

عثرت الأجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة علي جثة سائق توك توك في العقد الثاني من عمره بالعياط.





تلقي مركز شرطة العياط إخطارًا يفيد باختفاء شاب بالغ من العمر 15 عاما، سائق توك توك، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بسرعة كشف الملابسات والبحث عن المختفي.





وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل فرق البحث عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة الشاب وتم نقل جثته إلى مستشفى العياط.





وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مجهولين قاما بطلب توصيلهما إلي مكان، وأثناء ذلك استدرجاه وقاما بقتله لسرقة التوك توك.



