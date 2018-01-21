البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة بالدوري

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق مصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري، المقرر اقامتها على استاد القاهرة.



ووفقًا للمحاضرة الأخيرة، ينوي المدير الفني خوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



محمد الشناوي في حراسة المرمي.



خط الدفاع: سعد سمير وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف.



خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وميدو جابر وجونيور أجايي.



خط الهجوم: وليد أزارو