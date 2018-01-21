ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة بالدوري

الأحد 21/يناير/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق مصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري، المقرر اقامتها على استاد القاهرة.

ووفقًا للمحاضرة الأخيرة، ينوي المدير الفني خوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: سعد سمير وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وميدو جابر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو

ترشيحاتنا

"رد ناري" من المصري على رفض مرتضى منصور اللعب في برج العرب

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

السيسي يطالب المحافظين بتوفير أراضٍ لإقامة المناطق اللوجيستية.. فيديو

مفاجأة مدوية في تاريخ لقاءات "البدري" و"سليمان" قبل لقاء الأهلي والمقاصة

محمد صلاح: إيهاب جلال سينجح مع الزمالك

وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو

مصيلحي : انخفاض أسعار اللحوم من 140 لـ 120 جنيهًا .. وزيادة منافذ البيع ..فيديو

مشروع قانون يعطي الدولة حق التصرف في السيارات المتحفظ عليها بـ «حضانات المرور»

السيسي : لدينا استعداد لرفع قيمة دعم «حضانات الأطفال» لـ 20%.. فيديو

غداً.. الهجرة تعلن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

«بنس» لـ «السيسي»: أمريكا تقف مع مصر «كتفاً بكتف» للقضاء على الإرهاب

رسميا .. المصري يهدد بالانسحاب أمام الزمالك في الدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لكيم كارداشيان بعد ولادة طفلتها "شيكاجو".. صور

إزالة عقار مكون من 5 طوابق بالمعصرة ..صور

شاهد.. آخر جلسة تصوير لملكة جمال مصر لعام 2018 فرح شعبان

صناع «جدو نحنوح» يكشفون كواليس الفيلم في ندوة «صدى البلد».. صور

تكريم أسرة فيلم "حليمو" في نادي الشمس بحضور طلعت زكريا وريم البارودى..صور

فيديو

«التموين» : ربط بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل حركة السلع .. فيديو
وزيرة التضامن: التوسع في إنشاء حضانات الشركات لرعاية أبناء العاملات.. فيديو
وزيرة التضامن: برنامج تكافل وكرامة منحاز لمحافظات الصعيد وأهلها.. فيديو
مصيلحي: بطاقة التموين جزء أساسي من الأمن القومي للأسرة المصرية.. فيديو
وزير التموين : 80 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من منظومة الخبز بقيمة دعم 50 مليار جنيه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟

هل توافق على إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات؟