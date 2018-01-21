«وعد فأوفى».. السيسي يرسم خريطة جديدة لمصر بـ "حكاية وطن".. والمصريون بالخارج: الرئيس سطَر تاريخا جديدا لمستقبل البلاد.. وبهجت العبيدي: الرئيس السيسي قدم نموذجا فريدا

سفيرة نوايا حسنة بفرنسا : "حكاية وطن" رمز حقيقي للمكاشفة لشعب مصر

«المصريين بالسعودية»: الرئيس السيسي وعد فأوفى المصريين بالنمسا: الرئيس السيسي أوصل مصر لبر الأمان حملة «مواطن لدعم الرئيس»: السيسي رسم الصورة كاملة للشعب المصري دون رتوش المصريين بهولندا: الرئيس كان واضحا في عرض الحقائق على الشعب المصري "نقابة العاملين بالخارج": الرئيس انتقل بمصر من مرحلة الخطر إلى الأمان شباب مصر بالخارج: الرئيس وضع خريطة جديدة في فترة وجيزة لمستقبل مصر









استعدت الجاليات المصرية بالخارج لماراثون الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك باتخاذ خطوات لعمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك عقب اعلان الرئيس عن ماتم انجازه الفترة الماضية في مؤتمر "حكاية وطن".





ورصد"صدى البلد" آراء المصريين بالخارج فى الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث قالت الدكتورة جيهان جادو، سفيرة النوايا الحسنة لحقوق المرأة ورئيسة الرابطة الدولية للإبداع الثقافي بباريس، أن مؤتمر "حكاية وطن" كان رمزا حقيقيا للمكاشفه والمصارحة التي أظهرها الرئيس السيسي لشعب مصر، فهي نقطه كبري تضاف لرصيده وأن الدول المدنيه فقط هي التي تقوم بعرض الخطط والاستراتيجية علي الشعب.





واضافت "جادو" لـ "صدى البد" اذا تكلمنا عن مشروعات الطاقه العملاقه نجد مصر أخذت طريقا كبيرا في في المجال، وفي المستقبل سيكون لدينا مشروعا ضخما للطاقه الشمسيه إضافة إلي تحويل المناطق العشوائية وتطويرها إلي مساكن آدمية مثل حي الأسمرات وعن حجم المشروعات الكبري مثل تفريعه قناه السويس وغيرها من المشروعات القوميه التي تصب أولا وأخيرا في مصلحه مصر والمصريين فهناك شبكه كبري للطرق والكباري وأيضا مشروع العاصمة الإدارية الجديد التي تخفف العبء عن المصريين في الازدحام بوسط القاهره فكان لابد من الامتداد والتوسع حتي يخفف من التكدس.





وتابعت أن أهم ما حمله الرئيس علي عاتقه هو ملف تحسين العلاقات الدوليه لمصر مع باقي الدول هذا الملف الذي أعطي لمصر قوة كبري عظيمة واستعادة مكانتها بين الدول العظمي إضافة إلي ملف الأمن الخطير لأن تحقيق الأمن للمواطن أعظم وأجل من الحرية فإذا تحقق الأمن اصبح هناك مجالا خصبا للحريات.





واشارت إلى أن هناك نقطة مهمة أشار إليها الرئيس السيسي لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري في مصر علي غرار التجربة الفرنسية وهو إنشاء أكاديمية لتعليم القادة مثل المدرسة الوطنية العليا للادارة التي إنشها شارل دي جول فإذا تم ذلك فعلا سوف تكون طفرة كبري ونقلة حضارية للنهوض بعمليه الإصلاح الاداري وتخريج قادة حقيقيين قادرين علي تحمل المسؤلية.





زعيم يصنع أمة





وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي سفير السلام العالمي وحقوق الإنسان، إن الرئيس السيسي قدم نموذجا فريدا في مؤتمر "حكاية وطن" الذي أنهى جلساته مساء الجمعة، لأنه استعرض في أسلوب راق رائع ما تم إنجازه في ولايته الأولى.





وأضاف "العبيدي" أن الرئيس عرض عن طريق "الفلاش باك" لما مرت به مصر من مأساة بداية من أحداث ثورة ٢٥ يناير، وما أصاب الدولة شعبا ومؤسسات من أحداث شارفت بها على الانهيار، لولا بسالة قواتنا المسلحة، مستعرضا ما تم في كافة مناحي الحياة، وعلى كافة المستويات، وفي جميع المجالات.





وأوضح أن الرئيس كان واضحا كل الوضوح ولم يلجأ إلى الأساليب التي يستخدمها الساسة؛ بهدف كسب مؤيدين من خلال ما يقولون من كلمات، ولكنه قدم نفسه بالفعل والعمل والقول كزعيم يصنع لأمة عظيمة مجدا عظيما، يريد لها أن تتبوأ مكانة هي بها أجدر، ويأمل لها أن تشارك العالم المتحضر في صنع تلك الحضارة العالمية الحديثة، ويعمل على أن تشارك تلك الأمة المصرية العريقة نظيرتها في العالم في صنع قيم إنسانية مشتركة تدعو للخير والعدل والحق والجمال.





زمرا للمصارحة





وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي في السعودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم نموذجا فريدا من نوعه خلال مؤتمر "حكاية وطن"، حيث كان رمزا حقيقيا للمصارحة والمكاشفة أمام المصريين من عرض الإنجازات والخطط وما مرت وتمر به مصر.





وأضاف"حنفي" أن الرئيس استطاع الوصول بمصر لبر الأمان بعد أن وضع ذلك الهدف أمامه، من خلال العمل والوقوف أمام الذين لا يريدون بمصر خيرا، وفي نفس الوقت استطاع إنجاز مشروعات ضخمة في فترة قصيرة ساعدت على دفع مصر للأمام أمام العالم.





وأوضح أن الرئيس وعد فأوفي في المرحلة الأولى من رئاسته، وهو ما يجعل المصريون يستمرون في دعمه لمرحلة ثانية لاستكمال ما تم بناؤه لمستقبل مصر وأبنائها.





ضربة للخونة





وقال إسلام السويسى منسق حملة كمل جميلك بالاتحاد الأوروبى، إن مؤتمر "حكاية وطن" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ضربة قوية للخونة والعملاء ورسالة بمنتهى الشفافية والصراحة للمصريين من أجل بناء مصر الحديثة وما تم إنجازه على أرض الواقع.





وأضاف "السويسي" أنه رغم التحديات والمؤامرات التى كانت ولا زالت تحيط بالمنطقة، فإن أبناء مصر فى الخارج يقدرون ويثمنون جهود الرئيس لما تم إنجازه فى فترة وجيزة كانت احلام وأصبحت واقع وحقيقة ملموسة.





وأوضح أن الرئيس تحدث بكل صراحة وهو أمر لم نجده من اي رئيس فى العالم، لافتا الى أن أبناء أم الدنيا سيظلون يدعمون المسيرة الديمقراطية الصريحة بقيادة الرئيس السيسى.





وناشد أبناء مصر فى الداخل والخارج الالتفاف حول قائد بحجم مصر أصبح العالم يتحدث عنه بعد أن واجه أزمات وتحديات وصعوبات وحارب الارهاب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتخطى كل هذا وعبر بمصر بين الامم.





فلول الإرهاب





وقال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا / ليوبن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يلتفت إلى شيء سوى لمصلحة البلاد، وأنه وضع أمام عينيه هدفا واحدا هو الوصول بمصر إلى بر الأمان، ثم بعد ذلك شق عباب البحار واصلا بها لأبعد شواطئ التقدم والازدهار من خلال العمل ثم العمل ثم العمل، بعدما استطاع أن يؤمن حدود البلاد، وأن يقضي على الإرهاب، وأن يطارد فلوله ليقضي على بعض الجيوب التي مازال الإرهابيون يختبئون فيها.





وأضاف "بازينة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا كل الوضوح حينما أعلن أنه لن يترك كرسي الرئاسة للفاسدين، وأنه يحترم اختيار الشعب المصري مهما كان هذا الاختيار على أن يكون من بين الصالحين لقيادة البلاد لأن مصر تستحق هؤلاء، أما الفاسدون و "الحرامية " لن يسمح لهم الرئيس من الاقتراب من هذا الكرسي، مؤكدا علمه بهؤلاء الفاسدين.

صورة بلا رتوش





وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم الرئيس في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بعرض ما حدث في الفترة التاريخية التي مرت بمصر والمنطقة والعالم في مؤتمر"حكاية وطن"، وذلك لكي يتعرف المصريون على الظرف التاريخي ومدى تأثيره على أي بلد.





وأضاف"مطر" أن الرئيس بذلك يوضح المعضلات التي واجهت مصر من الداخل والخارج، حيث اهتم الرئيس أن يرسم للشعب المصري الصورة كاملة دون رتوش، لكي يدرك الشعب أن النهوض بأي مسؤولية إنما يقوم به الشعب والدولة.





وأوضح أن الرئيس أكد خلال هذه الجلسات الهامة أن الأمة لا يمكن أن تحقق ذاتها إلا بالعمل الجاد والمخلص، من كل مؤسسات الدولة ومن كل أبناء الشعب المصري، مؤكدا أنه تحمل المسؤولية نزولا على رغبة الشعب المصري العظيم للحفاظ على البلاد، وضمان أمن الشعب المصري الذي تكالبت عليه عدة قوى من الخارج والداخل، فكادت - لولا فضل الله - أن تنال من مصرنا الغالية.





وذكر مطر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن وضع الشعب المصري أمام مسؤولياته، بعدما قدم بطريقة رائعة ما تم إنجازه من عمل عظيم في حكم ولايته الأولى، كما أكد أن الاختيار في النهاية هو للشعب المصري الذي يثق الرئيس في أنه يدرك حجم التحديات ولذلك سيأتي بمن هو أصلح لحكم البلاد.





تدارك الخطر





وقال محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج ومؤسس حملة إعفاء جمركي، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقل بمصر والمصريين من مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان، وبعدها بدأ في تأسيس دولة جديدة قائمة علي التصنيع ووقف الاستيراد من الخارج، الأمر الذي كان له أثر إيجابي كبير للغاية علي السوق المحلي".





وأضاف "شكل" أن الرئيس يعمل من أجل مصر وأنه يجيب علي الجميع التكاتف معه لجني ثمار المشاريع العملاقة التي ستنقل مصر لمرحلة أكبر، موضحا أن الرئيس وعد وأوفي، وأن مصر الآن تسير علي الخط الصحيح، مطالبا أن يكون للمغتربين دور في مرحلة التنمية واستغلال أعداد العاملين بالخارج الذي يتجاوز ١٠ ملايين مغترب وبمعني آخر إيجاد مشاريع تجمع المغتربين وإن كان تطبيق مشروع إعفاء سيارات المغتربين مقابل الوديعة الدولارية والمبلغ الدولاري النقدي.





وتابع المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن مشروع الإعفاء سيكون له آثار إيجابية كبيرة علي وزارة المالية وعلي أبناء الوطن بالخارج الذين هم جزء لا يتجزأ من تراب الوطن، داعيا المصريين بالخارج التكاتف مع الرئيس.





خريطة جديدة





قال أحمد أبو ستيت، عضو اتحاد شباب مصر بالخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع وضع جديدة لخريطة مصر المستقبلية بداية من العاصمة الإدارية والمدينة الجديدة بالإسماعيلية، وطريق الجلالة وتنمية المجتمع المصري بجانب قناة السويس الجديدة.



