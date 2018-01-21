محمد داود: الإسلام له نصيب الأسد في الحرب ضد الأديان لهذا السبب

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إن الإسلام له نصيب الأسد في الحرب ضد الأديان، لأنه المقصود والمستهدف.



وأضاف «داود» خلال ندوة بموقع «صدى البلد»، أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والجانب الشيوعي، بدأت أمريكا تبحث عن القوة البديلة التي يمكنها أن السيطرة والوقوف ضد أمريكا، فلم تجد أقوى من الإسلام، لذا شنت الحرب عليه والتي كانت حربًا ممنهجة، اقتصاديًّا وفكريًّا إلى أن جاءت عسكريًّا بالنمط الذي نشهده بعدد من المناطق العربية، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن كل المنطقة تتعرض للهدم وكلها تحت طائلة الحرب الفكرية، إلى آخره.



